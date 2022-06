Cech dice addio al Chelsea: "Mi faccio da parte"

LONDRA - Dopo undici anni da calciatore (2004-2015) e tre da dirigente Petr Cech lascia il Chelsea, è ufficiale . Il portiere ceco ha è stato per il club una bandiera, ma adesso col cambio di proprietà ha deciso di farsi da parte. "Petr Cech, Technical and Performance Advisor, lascerà il suo ruolo a partire dal 30 giugno. Dalla sua nomina tre anni fa, Cech ha fornito consulenza e guida su tutte le questioni di calcio, rafforzando i legami tra le nostre squadre maschili e dell'Academy", fa sapere la società.

Cech: "Momento giusto per farmi da parte"

"È stato un grande privilegio interpretare questo ruolo negli ultimi tre anni. Con la nuova proprietà del club sento che è il momento giusto per farmi da parte. Sono lieto che il club sia ora in una posizione eccellente con la nuova proprietà e sono fiducioso dei suoi futuri successi sia dentro che fuori dal campo", ha detto Cech.

Il saluto del nuovo presidente Todd Boehly

"Cech è un membro importante della famiglia Chelsea. Comprendiamo la sua decisione di allontanarsi: lo ringraziamo per il suo contributo come consulente e per il suo impegno nei confronti del club e della nostra comunità. Gli auguriamo il meglio", ha dichiarato, invece, il presidente del Chelsea, Todd Boehly.