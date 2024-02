Simeone non ha dubbi: "L'Inter è allo stesso livello del Real"

Dopo Simone Inzaghi, anche Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Atletico Madrid, gara d'andata degli ottavi di Champions League in programma a San Siro. L'allenatore argentino è un grande ex dalla partita: nella sua carriera da calciatore ha indossato la maglia nerazzurra dal 1997 al 1999.