Siparietto in volo: l'annuncio ironico dell'ex stella della Premier League

Rio Ferdinand ha fatto un annuncio a bordo del volo Ryanair che lo ha condotto in Portogallo per commentare Porto-Arsenal , valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League . Il siparietto si è innescato dopo essere stato stuzzicato dai tifosi dei Gunners.

I tifosi dell'Arsenal e lo sfottò a Rio Ferdinand

I sostenitori dell'Arsenal hanno cantato "Saka è di livello mondiale" replicando al parere dell'attuale opinionista di TNT Sports, che la scorsa settimana aveva affermato che "Saka non è ancora un giocatore di livello mondiale" nel momento in cui gli era stato chiesto un parere sui suoi impressionanti numeri in questa stagione (15 gol e 13 assist in 32 presenze). Ferdinand l'ha presa con ironia.

Rio Ferdinand e il video dell'annuncio su Ryanair

L'ex difensore del Manchester United e dell'Inghilterra ha poi condiviso una video sul suo account X per documentare quano è accaduto. Ferdinand ha scritto: "Interessante volo Ryanair con i tifosi dell'Arsenal questa mattina. Saka è ai massimi livelli, senza dubbio! E diventerà di livello mondiale". Touché.