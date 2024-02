Psv-Borussia Dortmund 1-1: apre Malen, De Jong glaciale dal dischetto

PSV-Borussia Dortmund è finita 1-1. Va in archivio con un pareggio l'andata degli ottavi di finale di Champions League , che ha regalato spettacolo, gol ed emozioni. Tedeschi avanti con Malen al 24' ma ripresi da Luuk De Jong su calcio di rigore al 56'. Il discorso qualificazione è rinviato al match di ritorno: i giochi sono ancora del tutto aperti.

Malen firma il vantaggio Borussia Dortumund

Continui i capovolgimenti di fronte nel primo tempo. Malen ha iniziato a rendersi pericoloso con insistenza e dopo una clamorosa palla gol fallita da Schlotterbeck (colpo di testa a lato) ha trovato il vantaggio al 24'. Lattaccante olandese ha scaricato una gran botta sotto la traversa su assist di Sabitzer. Bakayoko, Saibari e De Jong hanno sfiorato il pari, ma le squadre sono andate al riposo con gli ospiti in vantaggio.

De Jong glaciale dal dischetto

Bruciante l'avvio di ripresa del PSV, che ha ripreso da dove aveva lasciato e ha trovato il gol pareggio: fallo di Hummels su Tillman, glaciale dagli undici metri Luuk De Jong per l'1-1 PSV al 56'. Malen e Wolf hanno spinto la reazione del Borussia Dortmund, Bakayoko e Dest hanno risposto per il PSV, ma il risultato non è più cambiato: 1-1 al triplice fischio finale.