Vai Inter, perché il gol di Arnautovic vale oro

Vale oro il gol di Arnautovic che ha steso l'Atletico Madrid, consegnando all'Inter la nona vittoria consecutiva fra campionato e Champions conseguita negli ultimi 45 giorni (22 i gol segnati, soltanto 4 i subiti). Vale oro sia in chiave qualificazione ai quarti di finale sia perché i Colchoneros hanno confermato per intero il loro valore assoluto, rendendo aspro, combattuto, agonisticamente vibrante il confronto di San Siro. Il successo della capolista della Serie A sulla quarta in classifica della Liga è stato meritato e più netto di quanto il punteggio finale non dica. Al netto dell'inconcludenza offensiva dei Cholisti, almeno cinque sono state le nitide occasioni costruite dai giocatori di Inzaghi, due delle quali sprecate da Arnautovic. Il quale, tuttavia, ha avuto la forza di non deprimersi, grazie anche all'incoraggiamento dei settantamila di San Siro. Chi non s'arrende, rialza la testa: la rete vincente è stata una liberazione per il trentaquattrenne ex bolognese, come attesta il suo bacio al terreno di gioco e, allo stesso modo, ha premiato l'Inter, tosta e determinata a spuntarla sugli spagnoli, nonostante l'inopinata serata no di Calhanoglu.