Gollini, Toni e Mizzoni: il siparietto in diretta prima di Napoli-Barcellona

Nel pre-partita di Napoli-Barcellona, in diretta esclusiva su Prime Video, c’è stato spazio per un siparietto che ha coinvolto Luca Toni, Pierluigi Gollini e Giulia Mizzoni. Mentre era in corso l’analisi dei temi relativi al match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, il portiere degli azzurri si è avvicinato al campione del mondo con l’Italia nel 2006 e gli ha sussurrato qualcosa all’orecchio.