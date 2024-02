Napoli-Barcellona diretta, segui LIVE la partita di Champions di oggi

Ci sono notti che già sai che saranno speciali. Per il solo fatto di esserci, di viverle. Napoli-Barcellona sarà esattamente questo. E non solo perché sono le due squadre di Diego Armando Maradona e non solo perché in palio ci sono i quarti di Champions League. Non è la sfida definitiva, il ritorno ci sarà al Camp Nou, ma sarà comunque una notte magica. Speciale. Per Napoli, il Napoli e per Calzona, all'esordio sulla panchina degli azzurri. Difficile immaginarlo più emozionante di così.

Terreno perfetto, le squadre entrano in campo

Le squadre entrano in campo, come sottolineato anche da Cannavaro e Zola nel pre partita il manto erboso è perfetto. Alle 21 si inizia, QUI tutte le statistiche del match

Ci siamo: tra 10' via alla partita

Mancano appena 10 minuti, poi inizierà Napoli-Barcellona

Problema alla caviglia per Meret, ma giocherà

Problema alla caviglia per Meret nel riscaldamento. Dopo aver poggiato male il piede, il portiere azzurro ha camminato un po', poi è tornato in porta per il riscaldamento: giocherà senza problemi

Le parole del ds Meluso prima di Napoli-Barcellona

"L'impatto di Calzona sul gruppo Napoli è sicuramente positivo, si è visto in questi due allenamenti che ha potuto fare prima del Barcellona. Ha spiegato tre o quattro concetti e siamo fiduciosi nell'impatto iniziale, che come sempre quando c'è un cambio può dare una scossa psicologica alla squadra. Credo abbia dato qualcosa anche a livello tattico". Così il ds del Napoli, Mauro Meluso, De Laurentiis come ha vissuto queste ore? Pensiamo al presente e un po' al futuro, qualche errore è stato commesso ma non è il momento di fare consuntivi. Avevamo impegni istituzionali con Uefa e Barcellona, la giornata di ieri é andata via con il primo allenamento, quella di oggi con il pranzo con il Barcellona. Calzona è stata una scelta dovuta al fatto che ha lavorato già a Napoli, nell'ambito degli allenatori prendibil lo abbiamo scelto per questo".

Yamal e il record sull'età

Un dato su Lamine Yamal: diventa stasera il giocatore più giovane di sempre a disputare una partita della fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League (16 anni 223 giorni contro il Napoli)

Napoli in campo per il riscaldamento

Il Napoli è appena entrato in campo per il riscaldamento. Primo ad entrare in campo il capitano Giovanni Di Lorenzo

Napoli-Barcellona, Maradona quasi pieno

Continua a riempirsi lo stadio Maradona quando mancano 45' al fischio d'inizio

Hamsik nello staff di Calzona? Lui risponde così

Hamsik nello staff di Calzona?

Le parole di Mazzocchi sul Barcellona e l'esordio di Calzona

"Il mister è venuto da poco e ha saputo darci tantissimi concetti in pochissimo tempo. Noi dobbiamo cercare di riportarli in campo, ritrovando compattezza. Questa è una di quelle partite che ci serviva giocare. Ci porta entusiasmo, spirito di sacrificio, che poi andremo a riportare in campo anche in campionato. Questa è una squadra abituata a prendersi le sue responsabilità. Noi facciamo tutto per noi e per la gente, perché lo meritano. Esordio in Champions? Emozioni uniche, ma è meglio che non prendano il sopravvento”.

Questa la formazione ufficiale del Barcellona

Questa, invece, a specchio con il 4-3-3, la formazione del Barça: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Iñigo Martinez, Cancelo; Gundogan, Christensen, de Jong; Lamine Yamal, Lewandowski, Pedri

Napoli, c'è la formazione ufficiale: Calzona parte dal 4-3-3 con Olivera a sinistra

Questa la formazione ufficiale del Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Calzona: "Ero in un frullatore, ora sono più tranquillo"

Queste le parole di Calzona a Prime: "Sono entrato in un frullatore, sono però tornato in campo e mi sono tranquillizzato. L'odore dell'erba fa sempre la differenza. Vorrei che la squadra facesse la partita. Ho avuto tre maestri: Sarri, Spalletti e Di Francesco. C'è tanto del loro calcio in me, sarà un mix. Osimhen è tornato dalla Coppa d'Africa e mi aspetto tanto da lui, l'ho visto bene e mi aspetto tanto. Il presidente è stato carinissimo con me, so già che se sono qui è per raggiungere degli obiettivi, se vuole venire nello spogliatoio va bene"

Napoli arrivato allo stadio

Arrivato allo stadio Maradona il pullman del Napoli, accolto dagli applausi dei tifosi

Poco più di un'ora a Napoli-Barcellona, le ultime dal nostro inviato

Manca poco più di un'ora a Napoli-Barcellona

Primi tifosi al Maradona: attesi oltre 50mila tifosi

Aperti i cancelli al Maradona: attesi 50mila tifosi tra cui 1200 catalani. Clima assolutamente sereno a Napoli e allo stadio

Napoli-Barcellona, chi condurrà il pre partita su Prime

A condurre il pre e post partita su Prime Video sarà la giornalista Giulia Mizzoni

Barcellona, il probabile 11 di Xavi

Questa, invece, la probabile formazione che dovrebbe mettere in campo Xaxi

Napoli-Barcellona, chi favorito? Le parole di De Laurentiis

Chi è favorito tra Napoli e Barcellona?

Come giocherà il Napoli stasera?

In attesa delle formazioni ufficiali, come giocherà il Napoli stasera?

Dove vedere Napoli-Barcellona in tv

Dove vedere la sfida di Champions di questa sera in tv: diretta su Amazon Prime Video.

Napoli, tutti i convocati per il Barcellona

I primi convocati di Calzona

Napoli-Barça, i dettagli del pranzo

Come di consueto, pranzo di cortesia tra le due società.

Napoli-Barcellona, alle 21 il fischio d'inizio

Napoli-Barcellona: è tutto pronto. Alle 21 previsto il fischio d'inizio.

