Calzona diretta dopo Napoli-Barcellona: conferenza stampa e interviste LIVE

Francesco Calzona parla in conferenza stampa dopo Napoli-Barcellona . Il nuovo tecnico azzurro commenta la super sfida valida per l'andata degli ottavi di Champions contro i blaugrana e terminata 1-1: segui le interviste post partita e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

23:45

Calzona: "Stadio Maradona e inno Champions, che emozione"

"Lindstrom al posto di Kvara? Io in campo tengo i giocatori che stanno bene indipendentemente dal nome dei giocatori. Kvara è un top player che ci darà una grossa mano come ha fatto l'anno scorso. Mi sono emozionato quando ho sentito l'inno della Champions, poi quando vedi il Maradona così... Avere uno stadio così, quando per 30' soffri e non senti un fischio, è una risorsa per noi. Xavi mi ha detto che abbiamo fatto una buona partita nel secondo tempo, anche io gli ho fatto i complimenti perché allena una squadra che gioca un calcio bello da vedere"

23:40

Calzona: "Osimhen? Volevo sostituirlo anche prima del gol"

"Il pari ci tiene in corsa ma anche nella sofferenza la squadra non voleva capitolare. Meret ci ha messo del suo, primo tempo è stato accettabile, secondo buono. A livello tattico dobbiamo migliorare, c'è da lavorare ma lo sapevamo. I segnali che mi ha dato la squadra sono positivi. Osimhen? Volevo sostituirlo anche prima ma ho aspettato per un discorso tattico. Simeone è entrato bene, sono contento di tutti i subentrati, siamo diventati più pericolosi". Così Calzona al termine del match ai microfoni di Sky

23:27

Calzona e la dote fondamentale del Napoli

"La prima mezz'ora abbiamo sofferto tanto, poi la squadra ha reagito nel disordine ma lo ha fatto e questa dote è fondamentale. Lottare fino al 95' contro una squadra di questa caratura mi fa essere soddisfatto"

23:25

Napoli-Barcellona, l'analisi di Calzona nel postpartita

"Cosa mi è piaciuto di più? Lo spirito, ho visto calciatori che hanno dato l'anima e non ci stavano a perdere la partita anche se contro un avversario fortissimo. Con i nostri problemi tattici siamo andati in difficoltà. C'era molto disordine in campo, posso capire che in due giorni non si possono fare miracoli. Chi è subentrato ha rimesso a posto le cose perché i ragazzi erano freschi di mente e ha dato linfa a questa squadra. Sono molto contento di chi è subentrato"

23:21

Calzona e lo spirito del Napoli

"Nel finale la squadra ha creduto di poter vincere e questo è un segnale importante perché di solito avevano un calo. Lo spirito della squadra mi è piaciuto tanto"

23:20

Calzona dopo Napoli-Barcellona

"Abbiamo molto da lavorare ma ho fatto i complimenti alla squadra perché ha ritrovato la voglia di lottare, abbiamo fatto un buon secondo tempo e un ottimo finale. A livello tattico abbiamo da fare passi avanti ma abbiamo messo in campo calciatori che venivano dalla Coppa d'Africa e non stavano benissimo, è chiaro che quando staranno meglio vorrò di più specialmente nella fase difensiva. Siamo andati in difficoltà anche perché non c'era pressione davanti, abbiamo concesso cambi gioco e palle tra le linee e concedere così tanto a squadre di questo livello puoi pagarlo caro". Così Francesco Calzona ai microfoni di Prime Video dopo Napoli-Barcellona

23:12

Xavi dopo Napoli-Barcellona

"Sono un po' triste perché dovevamo vincere questa partita, abbiamo regalato solo un'occasione ma così è la Champions. Oggi la cosa più giusta sarebbe stata la vittoria del Barcellona. La mia squadra mi è piaciuta molto, ho visto una crescita. Se mi mancherà tutto questo? Sicuramente ma ormai la decisione è stata presa ed è quella giusta per lui e per il club". Così Xavi ai microfoni di Prime Video dopo Napoli-Barcellona, riferendosi alla decisone di lasciare il Barça a fine stagione

23:10

Di Lorenzo sul ritorno a Barcellona

"Per il ritorno è tutto aperto, aver trovato il pareggio è importante e ci giocheremo il passaggio del turno là. Per noi, la società, i tifosi, che anche stasera sono stati sempre vicino alla squadra. Daremo il massimo per passare il turno"

23:07

Di Lorenzo su Osimhen

"L'abbiamo preparata in un allenamento e mezzo, abbiamo fatto qualcosina anche stamattina ma la squadra si è resa subito disponibile. Sappiamo che dobbiamo fare di più però oggi abbiamo fatto un passettino avanti e poi ce la giocheramo al ritorno. Il gol di Osimhen? Il suo ritorno è importante per noi, lui è tornato benissimo, con la testa giusta come tutti. È un grande campione e professionista, ci darà una mano. Ora il mister ha molta scelta tra lui, Raspadori, Simeone e di volta in volta sceglierà l'attaccante che fa più comodo alla squadra"

23:02

Di Lorenzo dopo Napoli-Barcellona

"Abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra forte, di grandi campioni. Si è visto qualcosa di quello che abbiamo provato ieri anche se il tempo è stato poco. Siamo stati compatti, come una squadra, e questo è un punto di partenza importante". Così Di Lorenzo ai microfoni di Prime dopo Napoli-Barcellona

23:00

Calzona e la battuta sul caffè

Calzona ha parlato poco prima del calcio d'inizio del match contro il Barcellona al Maradona: "All'intervallo mi chiamerà un mio ex cliente" Leggi QUI a cosa si riferiva

22:52

Calzona, conferenza stampa dopo Napoli-Barcellona

Fischio finale al Maradona. Adesso Francesco Calzona è atteso in conferenza stampa per commentare Napoli-Barcellona

