Calzona e la battuta sul caffè: "All'intervallo mi chiamerà un mio ex cliente"

Le prime ore come alleantore del Napoli

Il tecnico ha commentato i primi momenti della sua nuova avventura ai microfoni di Prime Video: "È successo tutto in fretta, sono entrato in un frullatore ma da ieri sono tornato sul campo e mi sono tranquillizzato. Sono nel mio mondo. Voglio fare la partita, abbiamo i tempi per farlo. Il Barcellona è una squadra forte, andremo in sofferenza e dobbiamo essere squadra"