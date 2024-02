Napoli-Barcellona, De Laurentiis: "Vi dico chi è il favorito"

Non si sbilancia Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli, a poche ore dalla sfida contro il Barcellona , andata degli ottavi di finale di Champions League in programma allo stadio Maradona.

Qual è stata la risposta di De Laurentiis?

Dopo il pranzo Uefa al quale hanno partecipato anche Laporta, patron del Barcellona, e l'ex capitano azzurro, Marek Hamsik, De Laurentiis ha risposto in modo sintetico ad una domanda dei curiosi che erano presenti all'esterno di Palazzo Petrucci, location scelta per l'incontro istituzionale coi dirigenti blaugrana: "Chi è il favorito stasera? Il favorito è il bel gioco". Il patron del Napoli lo ha detto sorridendo, una semplice frase prima di andare via.