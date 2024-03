Bayern Monaco, Tuchel avverte i suoi: "Lazio? Non sarà facile rimontare"

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - "Dobbiamo rimontare una situazione di svantaggio contro una squadra italiana, una squadra di Sarri, quindi sarà complicato. Le prestazioni in Bundesliga però non contano...". Così l'allenatore del Bayern Monaco , Thomas Tuchel , ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro la Lazio che parte dall' 1-0 maturato allo stadio Olimpico . "Sappiamo che è molto complicato segnare due gol a una squadra italiana", ammette il tecnico tedesco. "Dovremo essere più coraggiosi e anche più rapidi ad occupare gli spazi".

Bayern Monaco, Tuchel: "Penso solo alla Lazio"

L'allenatore dei campioni di Germania in carica sta però vivendo una situazione paradossale, da quasi separato in casa dopo il pareggio-beffa subito a Friburgo nell'ultimo turno di Bundesliga che lancia il Leverkusen verso il titolo: "Che mi piaccia o no, il club ha preso questa decisione, devo viverla ed accettarla", il commento di Tuchel che però sembra esclusivamente concentrato sulla Champions League: "Per riuscire a superare la Lazio dovremo tirare fuori il massimo da noi".