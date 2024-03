Real Sociedad-Psg diretta ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Dopo il 2-0 dell'andata, il Psg per blindare la qualificazione ai quarti di finale di Champions League sfida la Real Sociedad . Calcio d'inizio alle ore 21.

Real Sociedad-Psg, l'orario

La sfida tra Real Sociedad e Psg si disputerà a San Sebastian, alla Reale Arena, con calcio d'inizio alle ore 21. Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Dove vedere Real Sociedad-Psg in diretta tv

Real Sociedad-Psg sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e Infinity. Potrete seguire la diretta del match anche sul Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Real Sociedad-Psg in streaming

Real Sociedad-Psg sarà visibile live in streaming scaricando le applicazioni di Sky Go, Now Tv e Infinity gratuitamente su pc, smartphone e tablet. Le app sono accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento.