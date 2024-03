De Ligt non scorda la Juve: il bel messaggio in diretta tv

De Ligt: "Abbiamo giocato con la voglia di soffire"

Il centrale olandese ha poi aggiunto ai microfoni di Sky Sport: "E' stata una partita molto importante per noi, per la nostra fiducia e motivazione. Siamo in un periodo difficile ma ora bisogna essere forti insieme e oggi è stato il primo step per andare avanti. I primi tre mesi sono stato infortunato quest'anno e non ho potuto aiutare la squadra, adesso mi sento molto bene. Addio a fine stagione di Tuchel? Siamo il Bayern, ci sono giocatori che hanno vinto e la nostra motivazione deve essere sempre al massimo, oggi abbiamo giocato con la voglia di soffrire, cosa che ci era mancata negli ultimi tempi.