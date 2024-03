Real Sociedad-Psg 1-2: guarda i gol e gli highlights del match di Champions League VIDEO

SAN SEBASTIÁN (SPAGNA) - Quando in squadra hai uno come Mbappé tutto diventa più facile. Il Psg ringrazia il suo campione, che con una doppietta stende la Real Sociedad, e vola ai quarti di finale di Champions League. All'Anoeta finisce 2-1 per i francesi: Mbappé apre al 15' con un bellissimo e potente tiro sul secondo palo dopo una serie di finte, poi raddoppia lanciato in campo aperto al 56'. Inutile la rete finale del capitano Merino per la Real Sociedad, nel computo totale esce sconfitta 4-1 (2-0 all'andata). Guardate gli highlights e i gol della partita.