Real Madrid-Lipsia diretta ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni LIVE

Real Madrid-Lipsia, la cronaca

Reduce dallo "scandalo" di Valencia, con il gol di Bellingham annullato dal triplice fischio dell'arbitro Manzano, il Real Madrid di Carlo Ancelotti è chiamato a difendere il vantaggio maturato all'andata in casa del Lipsia. Il gol dell'ex Milan Brahim Diaz permette ai Blancos di avere due risultati su tre. Il titolo in Liga, nonostante il 2-2 del "Mestalla", non sembra a rischio. La formazione di Rose, dal canto suo, sta vivendo una stagione caratterizzata da alti e bassi, come testimonia il quinto posto in Bundesliga, a una lunghezza dal Borussia Dortmund e dalla zona Champions. Nella tana delle Merengues, si sogna un'impresa che rimarrebbe nella storia del club Red Bull.