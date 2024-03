Champions League: Real, il pari con il Lipsia vale la qualificazione

MADRID (Spagna) - Real avanti, con qualche rischio. La formazione di Ancelotti esce tra i fischi del Bernabeu nonostante la qualificazione ai quarti di finale della Champions League. Alla fine arriva un pareggio per uno a uno che garantisce il passaggio al turno successivo. Nel primo tempo il Lipsia si presenta frequentemente in area spagnola: Openda non sfrutta al meglio l’opportunità, Orban è più pericoloso e fallisce il bersaglio di un soffio con un colpo di testa ben calibrato. Il Real Madrid gioca a scarto ridotto, gli avversari non concedono spazi. Simons poco prima dell’intervallo torna a minacciare la porta dei padroni di casa con un tiro a fil di traversa intercettato dal portiere madridista. Il Lipsia gioca in maniera spregiudicata nel tentativo di riaprire il discorso qualificazione mentre l’atteggiamento della squadra di Ancelotti - supportato dal successo dell’andata - risulta essere eccessivamente attendista: la squadra torna negli spogliatoi accompagnata dai fischi del Bernabeu.