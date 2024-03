Champions League, Atletico Madrid-Inter: arbitra il polacco Marciniak

MADRID (SPAGNA) - Sarà il polacco Szymon Marciniak il direttore di gara di Atletico Madrid-Inter, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma mercoledì 13 marzo (ore 21) al 'Civitas Metropolitano'. (1-0 per i nerazzurri all'andata con il gol decisivo di Arnautovic). Al suo fianco, gli assistenti Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik; Pawel Raczkowski il quarto ufficiale, al Var ecco Tomasz Kwiatkowski e Bartosz Frankowski.