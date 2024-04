Ranking Uefa per nazioni, l'Italia blinda un obiettivo

Ranking UEFA per nazioni: l'Italia, che ha mantenuto in corsa quattro rappresentanti in Europa League, ha un distacco tale da avere praticamente garantiti quantomeno quattro posti in Champions League per la stagione 2025/2026. Questa graduatoria determinerà il numero di qualificate in Champions League e, di conseguenza, anche nelle altre coppe europee nella stagione 2025/2026.