La frecciata di Rudiger a Haaland alla vigilia di City-Real

Antonio Rudiger è intervenuto in conferenza stampa al fianco di Carlo Ancelotti alla vigilia di Real Madrid -Manchester City , match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Il difensore tedesco dovrà vedersela con Erling Haaland e l'ex Roma ha proprio parlato del duello con l'attaccante norvegese.

Rudiger: "Haaland tra gli attaccanti più forti che ho incontrato"

Queste, infatti, le dichiarazioni di Rudiger in sala stampa: "Oltre ad Aguero, Haaland è tra gli attaccanti più forti che ho affrontato. È difficile controllarlo, ma vive dei passaggi dei compagni. Non si può controllare tutto, anche i giocatori come De Bruyne vanno controllati, così le cose sono più facili".