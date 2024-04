Champions League, Atletico-Dortmund a Guida: squadra arbitrale tutta italiana

Nessuna squadra italiana è rimasta in Champions League, ma gli arbitri del nostro Paese continuano a scendere in campo. Come nel caso della sfida tra Atletico Madrid e Borussia Dortmund, match valido per l'andata dei quarti di finale di UCL in programma martedì 16 aprile alle 21. Ad arbitrare la partira infatti sarà l'italiano Marco Guida.