Guardiola ha da ridire sul Bernabeu: "Bello il tetto, ma il campo..."

Non sono mancate delle polemiche da parte del Manchester City dopo lo spettacolare 3-3 maturato ieri al Bernabeu contro il Real Madrid . Gli inglesi hanno lamentato la condizione del terreno di gioco , in particolare del taglio dell'erba che è risultata un po' più alta rispetto al solito, portando quindi a rallentare la manovra di gioco.

Erba alta, la polemica di Guardiola dopo Real Madrid-City

Sull'argomento è intervenuto anche lo stesso Guardiola subito dopo il triplice fischio del match, in conferenza stampa: "L'erba del Bernabeu? Me lo hanno detto i miei giocatori. Ma non lasciate che il presidente del Real Madrid e i tifosi la prendano male: lo stadio oggi è stato eccezionale, il tetto chiuso è stato bello, un lavoro impressionante. C'è da dire che quando giocavo, il Real aveva sempre un'erba incredibile. Un tappeto, ma oggi non era così. Immagino che lo sistemeranno".