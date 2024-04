Real Madrid, le tre mosse di Ancelotti che hanno sorpreso Guardiola

3) Camavinga, l'eroe silenzioso

Si è visto, a tratti tanto, a volte meno, ma sul campo la sua presenza è stata determinante e dominante. E non solo in occasione del primo gol madridista. Camavinga ha nell’imprevedibilità la sua arma più importante, ha un fisico incredibile e una capacità unica di rompere le linee avversarie con grande naturalezza. E’ stato il giocatore che ha messo più in difficoltà la retroguardia del City. Lì in mezzo ha bloccato il gioco interno del City con una prestazione fisica straordinariamente efficace. E’ migliorato molto anche nella lettura del gioco, grazie anche ad un compagno di reparto come Toni Kroos. Avere un luminare come lui al fianco ti aiuta tantissimo a crescere. 8 duelli a terra su 12 vinti, percentuale di successo nei passaggi dell'88%, mai battuto nel gioco aereo, decisivo nella prima rete del Real Madrid: il tiro deviato da Ruben Dias è partito da una sua conclusione dal limite. In una parola: dominante.