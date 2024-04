Taylor incorreggibile in Psg-Barcellona: dà ragione a Mourinho

Le gare d’andata dei quarti di Champions riservano diverse insidie alla squadra arbitrale di Rosetti. A Parigi, Anthony Taylor (sì, quello della finale di europa League fra la Roma e il Siviglia, con tutto quello che ne conseguì...) parte male e finisce anche peggio. All’inizio risparmia Beraldo, autore di un fallo su Raphinha che avrebbe meritato sicuramente il giallo. Poco dopo, Cancelo interviene fallosamente in area su Mbappé: Taylor non fischia, ma è salvato dal fuorigioco. Nel secondo tempo non espelle Vitinha, che da ammonito commette fallo su Lewandowski in una promettente azione d’attacco.

In quella che finora era la partita più importante della sua carriera, al Metropolitano Guida strappa la sufficienza, anche se avrebbe potuto (e dovuto) fare meglio a livello disciplinare. Bene l’arbitro italiano sul gol di Haller, quando concede vantaggio dopo un mani di Molina in area.

A Londra, Nyberg non sbaglia né sul rigore per il Bayern (Saliba su Sanè) né su quello non assegnato all’Arsenal nel finale: Saka cambia traiettoria cercando il contatto con Neuer, che invece resta fermo e non fa nulla per commettere fallo. Inspiegabile invece la mancata concessione del penalty sullo scambio dal fondo tra Raya e Gabriel, che raccoglie il pallone con le mani, nonostante fosse già in gioco. Ricordiamo che si può battere la rimessa dal fondo da qualsiasi parte dell’area di porta: perché il pallone sia in gioco basta che venga toccato e si muova visibilmente. Non si spiega neanche il mancato intervento VAR: un gesto tanto ingenuo del difensore quanto facile da sanzionare.

Nonostante le recriminazioni di Ancelotti, va detto che Letexier al Bernabeu dimostra personalità, ammonendo Tchouaméni dopo 30 secondi. Nessun grosso episodio nelle due aree: probabile che questo giovane direttore di gara (appena 33 anni) non abbia concluso qui il suo percorso in questa Champions.