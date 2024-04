Manchester City-Real Madrid ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: Ortega, Carson, Ake, Sergio Gomez, Akanji, Lewis, Kovacic, Mateus Nunes, Doku, Alvarez, Bobb.

Indisponibili: -. Squalificati -. Diffidati: -.

La probabile formazione di Ancelotti

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius Jr, Rodrygo. All.: Ancelotti

A disposizione: Kepa, Fran Gonzalez, Lucas Vazquez, Militao, Fran Garcia, Modric, Ceballos, Brahim Diaz, Guler, Joselu.

Indisponibili: Courtois, Alaba. Squalificati: Tchouamenti. Diffidati: Carvajal, Camavinga, Bellingham, Vinicius.

Manchester City-Real Madrid, la cronaca

Manchester City-Real Madrid si giocano l'accesso in semifinale di Champions League. Si riparte dallo spettacolare 3-3 dell'andata che tiene ancora tutto aperto. All'Etihad Stadium, entrambe le formazioni cercheranno di entrare tra le prime quattro della competizione, con la squadra di Ancelotti che vuole vendicare l'eliminazione maturata nella scorsa stagione proprio per mano del City di Guardiola. Non c'è la regola dei gol in trasferta, quindi in caso di ulteriore parità si procederà ai tempi supplementari e, all'occorrenza, ai tiri di rigore.