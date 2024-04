Mbappé provoca il Barcellona: scoppia la rissa nel tunnel dopo il ko Champions

Ma non finisce qui, perché secondo quanto riportato dal catalano Mundo Deportivo, Mbappé avrebbe proseguito il show anche lungo il corridoio che porta agli spogliatoi, continuando la sua provocatoria esultanza, stavolta in spagnolo, prima di gridare in francese: "Questo è il calcio ed è in campo che devi parlare". Una frase che ha scatenato la reazione dei giocatori e dello staff del Barcellona: dalle parole e gli insulti, si è subito passati alle mani con il personale di sicurezza che ha faticato a riportare tutti alla calma.