Cancelo, minacce e insulti shock sui social dopo l’errore con il Psg

Barcellona, Cancelo shock: "Mi hanno insultato e minacciato: è inaccettabile"

"Mi hanno detto e scritto di tutto, sui social hanno addirittura augurato la morte a mia figlia che sta per nascere, se me lo avessero detto in faccia sicuramente avremmo avuto dei problemi, nei commenti si sentono in diritto di dire ogni cosa - racconta il 29enne portoghese -. Hanno insultato mia moglie, mio figlio, ma soprattutto augurare la morte a una bambina che deve ancora nascere è davvero molto grave, crudele. Criticarmi come calciatore va bene, ma non c'è motivo di coinvolgere la mia famiglia con gli insulti. Parlino male di me come giocatore, ma non come persona".