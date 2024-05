Donnarumma da urlo, parata prodigiosa durante Psg-Dortmund: guarda il video

Il Psg saluta la Champions League in semifinale, a passare è il Borussia Dortmund dopo la vittoria per 1-0 a Parigi . Una gara equilibrata tenuta viva, nel primo tempo, anche da un vero e proprio miracolo di Gigio Donnarumma . Il portiere di Luis Enrique, infatti, è stato grande protagonista intorno al 35' su Adeyemi.

La descrizione della super parata di Donnarumma

La sua è stata una parata straordinaria sulla conclusione mancina dell'attaccante tedesco che ha ricevuto palla nella propria metà campo, ha percorso oltre cinquanta metri, è entrato in area e ha calciato a botta sicura col sinistro. Decisivo il rifletto di Donnarumma che con la mano sinistra gli ha negato la gioia del gol e tenuto in vita il Psg. Miracolo vano, per Donnarumma, che a fine gara è anche scoppiato a piangere sotto la curva del Psg.