Real-Bayern, il post virale di Piccinini: “Come la Grappa Bocchino”

Pochi minuti prima del calcio d'inizio di Real Madrid-Bayern Monaco, semifinale di ritorno di Champions League, Sandro Piccinini, inviato al Santiago Bernabeu per Prime Video, ha pubblicato sui social un post diventato immediatamente virale. Il noto telecronista, dopo essersi reso conto di dover commentare la sfida da una postazione scomoda (posizionata nella parte alta della tribuna stampa) ha scritto: "Come la Grappa Bocchino: postazione Bernabeu Sempre più in alto! Non avendo la squadra italiana in campo si approfittano di noi… Ma ce la gustiamo lo stesso".