Real Madrid-Bayern Monaco diretta Champions League: segui la partita LIVE

MADRID - Dopo il 2-2 della gara di andata , Real Madrid e Bayern Monaco si sfidano al Santiago Bernabeu, per il ritorno delle semifinali di Champions League. Segui la cronaca diretta...

21:15

13' - Palo di Vinicius, Neuer salva su Rodrygo

Grande occasione per il Real Madrid: Vinicius si inserisce in area e da posizione ravvicinata colpisce il palo; sulla ribattuta si avventa Rodrygo che calcia a colpo sicuro: Neuer respinge da fuoriclasse.

21:09

8' - Prima chance per il Bayern Monaco

Dopo un paio di incursioni dei padroni di casa, il Bayern Monaco crea la prima palla gol: Gnabry si invola sulla sinistra e mette in mezzo un pallone invitante per Kane, che sul secondo palo arriva leggermente in ritardo, sorpreso dall'assist del compagno troppo lungo.

21:01

1' - Si parte: inizia Real Madrid-Bayern Monaco

Inizia la semifinale di ritorno di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco. Calcio d'inizio per i tedeschi che attaccano da sinistra verso destra in questo primo tempo.

20:58

Real Madrid e Bayern Monaco in campo: spettacolo sugli spalti

Entrano in campo Real Madrid e Bayern Monaco. I tifosi spagnoli danno spettacolo colorando il Santiago Bernabeu.

20:56

Oltre 4000 tifosi del Bayern Monaco

Più di 4000 tifosi del Bayern Monaco presenti al Santiago Bernabeu, hanno dato spettacolo con una sciarpata emozionante.

20:49

Il Santiago Bernabeu trascina il Real Madrid

Grande attesa all'interno dell'impianto spagnolo. Nel corso del riscaldamento, i tifosi del Real Madrid hanno sostenuto la squadra con forza.

20:32

Real Madrid - Bayern Monaco, l'arbitro

20:14

Ancelotti e la risposta sull'identità tattica che stupisce i cronisti

20:04

Real Madrid-Bayern Monaco, le quote

19:57

Real Madrid-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos, Rodrygo; Bellingham, Vinicius Junior. Allenatore: Carlo Ancelotti

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Laimer, Pavlovic; Sané, Musiala, Gnabry; Kane. Allenatore: Tuchel

19:40

Real Madrid-Bayern Monaco, come vederla in tv e streaming

Santiago Bernabeu di Madrid