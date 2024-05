Bufera su Marciniak: "Real-Bayern, scandalo al 104' minuto"

La stampa tedesca grida allo scandalo. La rete segnata da De Ligt al quattordicesimo minuto di recupero della semifinale di ritorno di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco, e non concessa dall'arbitro Marciniak, ha mandato su tutte le furie i cronisti tedeschi. "Scandalo al minuto 104", il titolo che è rimasto per diversi minuti in home page sul sito della Bild. "Rabbia Bayern contro l'arbitro", rilancia Die Welt.