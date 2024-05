La stampa spagnola esalta il Real Madrid: "Altro miracolo"

Il Real Madrid rimonta in pochi minuti il Bayern Monaco e vola in finale di Champions League . Se in Germania si parla di "scandalo" per la rete annullata nel finale , in Spagna le prime pagine e le testate online elogiano la squadra di Ancelotti per l'ennesima impresa europea.

Rassegna stampa spagnola: tutti i titoli

Lo fa, ad esempio, 'Marca', il cui titolo è "Joselu della mia vita" con lo scatto della squadra di Ancelotti che esulta per il successo. E ancora: "Non ci sono rivali per il Real. Il Re d'Europa è in finale dopo un altro memorabile miracolo". Il quotidiano 'Sport' guarda oltre e pensa al Borussia Dortmund con un approfondimento dal titolo: "Missione impossibile. Come si vince una finale di Champions contro il Real Madrid?". Il 'Mundo Deportivo' si limita alla cronaca: "Real Madrid in finale di Champions League". Ma c'è anche spazio per l'episodio del finale: "Doppietta di Joselu in quattro minuti. Qualificazione epica ma con polemiche".