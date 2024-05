Del Piero, intervista surreale con Bellingham: non riesce a trattenere le risate

Jude Bellingham e Alessandro Del Piero , uno accanto all'altro, dopo Real Madrid-Bayern Monaco . Simpatico siparietto tra il talento di Ancelotti e l'ex campione della Juventus , oggi opinionista per 'CBS Sports'. L'inglese è sembrato quasi stupito per essere stato mandato in mixed per le interviste post-gara. Non sapeva cosa dire, era emozionato.

Cosa è successo tra Del Piero e Bellingham?

Prima ha fatto i complimenti a Del Piero per il suo look, poi ha detto con grande sincerità: "Non so perché mi hanno mandato qui per le interviste, non ho parole". Superato l'imbarazzo, tra risate e divertimento, Bellingham ha commentato la sua emozione per la finale appena conquistata: "Non ci credo, sono sincero. Sono grato di essere parte di questa squadra, un gruppo di combattenti. Io non sono abituato, gli altri sì, sono più esperti. Ma per me è la prima volta in finale, sono un po' frastornato".