Rudiger, bacio al Var: la strana esultanza dopo Real-Bayern è virale

MADRID - E ora il Real Madrid "a por la 15" , va per la quindicesima Champions League della sua storia. Niente scaramanzia, i blancos ci credono e lo dicono, adesso l'ultimo ostacolo si chiama Borussia Dortmund per alzare al cielo l'ennesimo trofeo internazionale della loro storia. Un'emozione speciale soprattutto per Rudiger , alla sua prima finale di Champions League da quando è al Real, la seconda in carriera dopo quella vinta con il Chelsea nel 2021. E infatti i suoi festeggiamenti sono stati unici...

Rudiger bacia il Var

Dall'esultanza con il tifoso che ha invaso il campo al fischio finale, alla sedia sollevata come una coppa e ai caroselli in macchina con i tifosi, Rudiger si è davvero scatenato dopo la vittoria sul Bayern Monaco in semifinale. Non è mancato neppure un bacio al Var a bordocampo prima di entrare negli spogliatoi: il video è diventato virale sui social. Il gol del 2-1 di Joselu su assist di Rudiger è stato convalidato proprio grazie al Var, senza il quale molto probabilmente il Bayern sarebbe in finale al posto degli spagnoli. Un check provvidenziale per il Real e per il centrale di Ancelotti, che così ha potuto scatenare tutta la sua euforia.