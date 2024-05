Champions, finale del 2027 a San Siro: decisione sospesa dalla Uefa

Uefa, le sedi delle finali 2026-2027

La sospensione è stata decisa subordinatamente alla comunicazione della FIGC sul progetto di ristrutturazione dell'impianto, si legge sul sito ufficiale della Uefa. La finale Champions del 2026 sarà invece alla Puskás Aréna di Budapest. Per quanto riguarda l'Europa League, la finale 2026 sarà disputata al Besiktas Park di Istanbul, mentre quella del 2027 allo Stadion Frankfurt di Francoforte. Per la Conference League sono state scelte invece RB Arena di Lipsia nel 2026 e ancora Besiktas Park di Istanbul nel 2027. La prossima riunione del Comitato Esecutivo Uefa è prevista per il 24 settembre 2024 a Praga, in Repubblica Ceca.