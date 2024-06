Capello svela un curioso aneddoto su Ancelotti, e lui conferma: “Poi ho capito…”

Cordiale replica di Fabio Capello a Carlo Ancelotti, che lo aveva citato nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Borussia Dortmund-Real Madrid, finale di Champions League che prenderà il via alle 21 a Wembley. Interpellato in merito a se ricordasse la sua ultima partita da giocatore, parlando dell'ultima gara che si appresta a giocare Kroos dopo l'annuncio di volersi ritrare dopo Euro 2024, Ancelotti aveva spiegato: "Certo che me la ricordo. Era un Milan-Verona, feci due gol. In realtà l'ultima era stata quella dopo (Foggia-Milan 2-8), ma lì ero stato sostituito all'intervallo e preferisco dimenticarla. Sostituito da chi? Da Capello (ride). Poi ho capito il perché e aveva fatto bene".