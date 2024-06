Atalanta-Real Madrid, quando e dove si giocherà la Supercoppa Europea tra Ancelotti e Gasperini

Gian Piero Gasperini è stato accontentato, sfiderà Carlo Ancelotti. Supercoppa Europea vedrà in campo il Real Madrid del tecnico capace di vincere cinque Champions League da allenatore, e l'Atalanta, che ha messo in bacheca una storica Europa League fermando la striscia di vittorie del Bayer Leverkusen a 51 gare. L’appuntamento è per il 14 agosto in Polonia, al National Stadium di Varsavia. Sfida nella sfida, quella tra due allenatori italiani che hanno decisamente lasciato il segno.