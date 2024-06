Mourinho e il lungo abbraccio a Terzic dopo finale Champions: la foto fa il giro del web

Edin Terzic ha speventato il Real Madrid di Carlo Ancelotti , ma alla fine ha perso la finale di Champions League . Al termine della partita al Wembley Stadium di Londra , decisa dai gol di Carvajal e Vinicius nella ripresa, l'allenatore del Borussia Dortmund era visibilmente e comprensibilmente dispiaciuto per la sconfitta contro il Real Madrid , ma a tirarlo su di morale ci ha pensato un suo illustre collega: José Mourinho .

Mourinho rincuora Terzic

Lo Special One, fresco di annuncio quale nuovo allenatore dei turchi del Fenerbahçe e presente in campo nelle vesti di commentatore tv, ha stretto in un fortissimo abbraccio il giovane collega che si è lasciato andare apparendo commosso. Mourinho ha sussurrato qualcosa all'orecchio di Terzic, probabilmente gli ha fatto i complimenti, certamente lo ha rincuorato. Una bel gesto al termine di una grande serata di sport.