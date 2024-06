Mourinho al Fenerbahçe, l’annuncio ai tifosi: “Ci vediamo allo stadio”, data e ora della presentazione

"Ciao tifosi del Fenerbahçe. Ci vediamo domani per l'inizio del nostro viaggio insieme". José Mourinho infiamma i suoi nuovi tifosi con un video social. Il primo da allenatore del Fenerbahçe sui canali social del club turco, da cui ha scelto di ripartire. Appuntamento all'Ulker Fenerbahçe Sukru Saracoglu Stadium di Istanbul. Sarà una presentazione in grande stile.