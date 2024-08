Champions, Europa League e Conference: sorteggio automatico, l’Uefa spiega come funzionerà

La nuova Champions League sta catalizzando l'attenzione degli appassionati. C'è grande curiosità per scoprire la rinnovata formula della massima competizione continentale per club che il prossimo 29 agosto (giovedì) prenderà il via con l'atteso sorteggio delle sfide della prima fase: per la prima volta nella storia con un girone unico da 36 squadre . Novità nel sorteggio: sempre più automatizzato anche in Conference League ed Europa League.

Nuova Champions League, i criteri del sorteggio

Il sorteggio cambierà insieme alla manifestazione: a metà tra estrazione manuale e compilazione mediante l'ausilio di software, che andrà a stabilire le avversarie di ogni formazione partecipante. Il software per l'automatizzazione del sorteggio, che sarà utilizzato anche per Europa League e Conference Leaague, per quanto riguarda la Champions League imporrà le seguenti limitazioni:

Nella prima fase, nessun club giocherà contro un altro della stessa associazione nazionale, a meno di situazioni di stallo.

Nessun club potrà incontrare una squadra della stessa nazione nelle prime otto partite.

Ogni squadra affronterà massimo due squadre appartenenti a una medesima associazione nazionale.

Sorteggio della nuova Champions

Ciascuna squadra affronterà due avversarie provenienti da ognuna delle quattro urne, divise sulla base del ranking UEFA (solo la vincitrice della Champions League ha diritto a essere inserita in prima fascia). Il software stabilirà, inoltre, per ognuna delle due avversarie di una determinata urna, quale sfida sarà giocata in casa e quale in trasferta: quattro match in casa e quattro in trasferta, per un totale di otto. La società AE Live si occuperà di tutto attraverso un software che estrarrà in diretta gli otto avversari del club selezionato manualmente sul palco.

Per una maggiore sicurezza, inoltre, ci sarà un doppio controllo sul software originale. Le scelte del computer numero uno saranno infatti controllate in sistema incrociato da altri due software indipendenti. Il tutto sarà infine supervisionato da una delle 4 Big Four di revisione, ovvero la società EY (Ernst & Young). Il sorteggio dovrebbe durare circa 35 minuti non sforando di troppo i vecchi sorteggi manuali.