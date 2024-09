Morata e il riferimento in diretta ad Alice Campello in conferenza: "Grazie..."

Alvaro Morata si scalda. E aspetta di debuttare in Champions League con la maglia del Milan. L'attaccante non si è tirato indietro durante la conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Liverpool, lì al fianco di Fonseca: "Io sto bene al Milan, sono molto fiducioso e mi sento fisicamente sono pronto. Voglio dare tutto quello che ho dentro, a volte va bene e a volte va male. Mi sarebbe piaciuto arrivare e aver fatto già quatto o cinque partite di fila ma queste cose non le possiamo controllare. Ma so di aver lavorato molto forte per essere nella migliore condizione possibile con uno spazio di tempo ridotto".