Alice Campello di fuoco su Morata e le foto cancellate: "Serve più rispetto"

MADRID (Spagna) - Nonostante abbia tolto le foto con Alvaro Morata dal suo ufficio, Alice Campello non ha invece intenzione di rimuovere le immagini social con l'ormai ex marito, da cui si è separata nelle scorse settimane. La scelta della donna emerge da un post social. "Per rispetto dovresti togliere le foto di coppia del mese di luglio, Alvaro lo ha fatto", è il commento di un utente sul profilo Instagram di Alice Campello, che, piccata, ha risposto per le rime: "Per rispetto non dovresti dare la tua opinione su cose così intime e delicate. È il mio passato e non ho voglia di cancellare le foto perché è il mio passato e perché il mio passato mi ha reso molto felice e mi ha dato quattro figli che sono la mia vita intera". La replica di Alice, che cita i figli ma non l'ex marito, è anche una frecciata a Morata stesso, evidentemente "colpevole" di aver tolto le foto di una parte importante della loro vita famigliare.