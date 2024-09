Juve-Psv Champions ore 18.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

La Juventus a distanza di due anni dall'ultima volta torna a giocare in Champions League . Lo fa affrontando il Psv Eindhoven nella nuova edizione della massima competizione europea. Per Thiago Motta sarà l'esordio assoluto in Europa da allenatore.

Juve-Psv, l'orario

La gara tra Juve e Psv è in programma per oggi, martedì 17 settembre, con calcio d'inizio alle ore 18.45 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Psv in diretta tv

Juve-Psv sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Dove vedere Juve-Psv in streaming

Juve-Psv sarà visibile live anche in streaming su Sky Go e Now. Le app si potranno scaricare gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e sono accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dell'Allianz Stadium anche in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio.