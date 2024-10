Liverpool, MacAllister sorprende tutti: "Bologna? Mai visto una partita"

Alexis Mac Allister ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Bologna, valida per la seconda giornata della nuova Champions League . Soffermandosi sui rossoblù, il centrocampista che nel 2022 si è laureato campione del Mondo con l' Argentina ha spiegato: "Per essere completamente onesto, non ho guardato le partite del Bologna quest'anno. Conosco l'allenatore dai tempi della Fiorentina perché ho un caro amico, Nico Gonzalez , che ha giocato con lui, quindi so più o meno cosa vuole dalla sua squadra e sono abbastanza sicuro che sarà una partita molto dura. Penso che ci aspettiamo una partita piuttosto fisica. Ci siamo preparati molto bene e speriamo di poter dimostrare domani cosa abbiamo preparato".

Mac Allister, il Liverpool inarrestabile e l'inizio dell'era Slot

Il Liverpool è reduce da quattro vittorie consecutive dopo la sconfitta all'esordio in Premier League contro il Nottingham Forest: "Penso che per noi fosse molto importante vedere il modo in cui avremmo reagito e penso che lo abbiamo fatto molto bene. Ovviamente abbiamo lavorato su certi dettagli, diciamo, ma quello che non ci è piaciuto [di quella partita è stato il modo in cui l'abbiamo finita. Quindi sì, ne abbiamo parlato. Tutti sapevano che non era la nostra partita migliore. Abbiamo solo fatto del nostro meglio per vincere la successiva ed è andata così".

L'era Slot è iniziata sotto la miglior stella: "Penso che tra Arne e Klopp i principi siano gli stessi. Non credo ci sia una grande differenza. Penso solo che ora abbiamo più una struttura e alcuni schemi che conosciamo e che stiamo cercando di migliorare. Questa è la differenza principale, ma a parte questo non c'è molto da aggiungere".

Mac Allister su Chiesa

Chiesa fuori per infortunio: "Dal giorno in cui è arrivato, si è potuto vedere quanto è felice di essere qui e questa è già una cosa molto importante. Penso che stia dimostrando in allenamento quanto è bravo. Ci aspettiamo molto da lui e sappiamo che sarà molto importante per noi perché creerà una sana competizione. Sono abbastanza sicuro che farà molto bene qui".