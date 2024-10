William allo stadio senza Kate Middleton, l'incredibile coincidenza: "Non ci credo"

L'Aston Villa non poteva chiedere una serata migliore. Non solo ha vinto la sfida contro la corazzata Bayern Monaco, ma l'ha fatto anche di fronte agli occhi del suo tifoso più speciale. In tribuna autorità a Villa Park c'era infatti il principe William, da sempre accanito sostenitore dei Lions, senza la sua Kate Middleton, impegnata a Windsor. Anche per il figlio di Re Carlo ieri è stata una serata speciale. Prima della gara di Champions, William ha incontrato la squadra del Villa vincitrice della Coppa dei Campioni 1982, come testimonia la foto postata sui social dall'account ufficiale del club: "La nobiltà incontra la nobiltà dell'Aston Villa ". "42 anni dopo, le nostre leggende vincitrici della Coppa dei Campioni del 1982 sono qui in una serata storica - si legge nel tweet pubblicato dalla pagina ufficiale dei Principi del Galles - Pronti per la prima partita in casa nell'avventura europea di quest'anno". Dopo l'incontro, un'incredibile coincidenza ha fatto scatenare William al punto da fargli perdere la voce.