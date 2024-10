Juve-Stoccarda ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Dopo la vittoria contro la Lazio in Serie A, la Juve torna in campo in Champions League per la terza giornata. All'Allianz Stadium, i bianconeri di Thiago Motta ospiteranno lo Stoccarda di Hoeness, con l'obiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva nella competizione, dopo quelle contro PSV e Lipsia. I tedeschi, invece, nella prima giornata sono stati sconfitti dal Real Madrid, mentre nella seconda giornata hanno pareggiato contro lo Sparta Praga.