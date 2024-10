Stoccarda, Hoeness: "Sono impressionato dalla Juve"

Sebastian Hoeness , allenatore dello Stoccarda, ha parlato in conferenza alla viglia del match di Champions League contro la Juventus: " Posso fare tanti complimenti a Thiago Motta per non aver mai perso. Hanno una serie di risultati incredibile. La Juve è una squadra ammirare . La Serie A la conosco bene. Guardo tante partite e in Germania ne trasmettono tante. Sono impressionato della rosa della Juve e delle prestazioni ".

Stoccarda, Hoeness: "Juve squadra da ammirare"

"Non ci sono molte debolezze - ha proseguito il tecnico - Forse la fase offensiva e i tiri in porta, ma non è mai facile giocare contro squadra che si chiudono. Noi come la Juve vogliamo sempre il controllo del gioco. La Juve non concede occasioni e vedremo chi farà più gol. Noi vogliamo mettere in campo tutte le nostre forze e abbiamo bisogno di coraggio. Vogliamo attaccarli e metterli sotto pressione".