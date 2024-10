Young Boys-Inter ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

A disposizione: Keller, Marzino, A. Conté, Blum, Lauper, Ganvoula, Lakomi, Colley, Imeri, Chaiwa, Virginius.

Squalificati -. Indisponibili: Janko, Pfeiffer, Zoukrou. Diffidati -.

La probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic. All. S. Inzaghi.

A disposizione: J. Martinez, Di Gennaro, Bastoni, Darmian, Dimarco, Berenbruch, Aidoo, Zielinski, L. Martinez, Thuram.

Squalificati -. Indisponibili: Asllani, Acerbi, Buchanan, Calhanoglu. Diffidati -.

Young Boys-Inter, la cronaca

Nella settimana che conduce all'attesissimo derby d'Italia con la Juventus, l'Inter di Simone Inzaghi vuole consolidare le sue certezze anche in Champions League. Vincere e mantenere la propria imbattibilità, dopo aver collezionato quattro punti e due clean sheet nei primi 180 minuti del massimo torneo continentale, contro Manchester City e Stella Rossa. A Berna, gara da non sottovalutare, per via di un avversario che tende a trasformarsi tra le mura amiche e un manto erboso sintetico a cui non sono abituati Frattesi e compagni. Poi, ci sono i valori tecnici e la differenza sembra abissale: in Serie A, i nerazzurri sono sempre in scia al Napoli di Antonio Conte, mentre lo Young Boys è partito malissimo in patria, conquistando appena 9 punti in 10 apparizioni. Terzultimo posto in campionato, con la capolista Zurigo lontana già dodici lunghezze.