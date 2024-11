Valencia, il rispetto di Ancelotti e l'inerzia Uefa che doveva rinviare Real-Milan

Martedì 5 novembre 2024, il quarto turno del girone unico di Champions League mette in cartellone Real Madrid-Milan . Una classica del calcio europeo, che, però, "nessuno avrebbe voluto giocare, dopo la tragedia di Valencia . Il rinvio della partita sarebbe stato la decisione più corretta perché il calcio è la cosa più importante delle cose meno importanti". Parole giuste, vere, sentite. Come sempre, Carlo Ancelotti dice ciò che pensa pensando a ciò che dice e ha il merito di interpretare lo stato d'animo dello sport iberico, sotto choc come tutta la Spagna per la catastrofe che ha sconvolto la terza città del Paese. Eppure, l'esortazione del neo Pallone d'Oro degli allenatori rimane inascoltata. La sensibilità di Carlo fa a pugni con l' inerzia Uefa che avrebbe dovuto prendere la decisione più sensata e più rispettosa del dramma valenciano. Invece no. Un minuto di silenzio e via andare. Ha detto Ancelotti : "Non ho voglia di parlare di calcio. Il calcio è una festa. Puoi fare festa quando stai bene, quando la tua famiglia sta bene, quando tutti stanno bene. Quando la gente non sta bene, non si può fare festa. Facciamo parte di questo Paese e siamo molto scossi".

Il precedente dell'11 settembre 2001

Nel Palazzo del calcio europeo, al contrario, non devono avere fatto una piega. Non è la prima volta. Ricordate come la Champions non si fosse fermata l'11 settembre 2001? Anche quel giorno scese in campo il Real, a Roma. Le Torri Gemelle furono colpite dal primo aereo alle 8.46, le 14.46 in Italia. In un’ora e 42 minuti le Twin Towers crollarono. Alle 20.45, all’Olimpico la squadra giallorossa iniziò la partita con i Blancos nonostante il presidente Sensi ne avesse chiesto il rinvio. Nello stesso momento, a Istanbul la Lazio giocava con il Galatasaray e i tifosi subissarono di fischi il pilatesco minuto di silenzio. Roma e Lazio persero entrambe; la Juve, terza italiana in lizza nel torneo, era a Porto dove il giorno dopo avrebbe dovuto affrontare i Dragoes. Ma i bianconeri non scesero in campo perché l'Uefa, alla buon'ora si risvegliò e rinviò tutte le gare.

Ceferin non è Bagnaia

D'altra parte, i calciatori e gli allenatori sono i protagonisti del gioco, ma non contano nulla. Ancelotti conferma: "Noi non siamo quelli che comandano e quindi ci adattiamo. Il potere decisionale che abbiamo è uguale a zero. Non voglio dare un'opinione o valutare ciò che la politica ha fatto questa settimana, non ho le risorse per farlo. La settimana è stata tragica e siamo tristi. Siamo vicini a Valencia e a tutti i paesi coinvolti, vorrei anche sottolineare quanto sia difficile parlare di calcio, così come giocare. Come ho detto, è la nostra professione, ma ciò che è successo è terribile. Le persone stanno aiutando molto. È ciò che ogni cittadino deve fare. Aiutiamo, aiutate queste persone che sono molto, molto colpite". È ciò che Valencia si aspetta faccia anche il mondo del calcio: il rinvio di Real-Milan sarebbe stato un significativo segnale di rispetto, come il no di Bagnaia che ha costretto Fim e Dorna a cancellare il Gran Premio in programma sul Circuit Ricardo Tormo, "anche a costo di perdere il Mondiale". Ma Ceferin non è Bagnaia.