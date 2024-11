Lille-Juve diretta: David segna, segui la partita di Champions League LIVE

LILLE - Due vittorie con Psv (3-1) e Lipsia (3-2). Poi il ko con lo Stoccarda all’ultima giornata di Champions League. La Juve riparte da Lille: contro i francesi servono punti per il traguardo ottavi. Lille che sta impressionando fin qui: ha battuto Real Madrid e Atletico giocando due grandissime partite. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.

21:37

34' - Che parata di Chevalier su Vlahovic!

Palla dentro da destra e girata di Vlahovic con il destro: super parata del portiere del Lille che mette in angolo.

21:34

32' - Che giocata di Yildiz

Il turco ne salta due poi serve Vlahovic in profondità: palla di poco lunga, esce bene Chevalier.

21:30

27' - Segna David per Lille

Da una palla in area del Lille mal gestita da Conceicao inizia la ripartenza. Zhegrova scappa via e serve un assist perfetto per David: Di Gregorio non può nulla sul tiro del numero 9. Lille avanti.

21:26

24' - Gol Juve, ma c'è fuorigioco

Segna Koopmeiners su assist di Vlahovic, ma l'attaccante parte in posizione di fuorigioco sul passaggo di Yildiz. Risultato sempre di 0-0.

21:24

22' - Ritmi alti, al momento zero occasioni

Lille e Juve giocano in maniera aggressiva, ma fanno anche tanti errori. Fin qui match in equilibrio e nessuna occasione da gol

21:16

14' - Vlahovic vicino al gol

Yildiz innesca Vlahovic nello spazio, l'attaccante da posizione molto defilata tenta il tiro ad incrociare: rasoterra che esce non di molto.

21:12

10' - Tiro di Cambiaso, palla alta

Efficaci i cambi gioco della Juve che attacca bene. In questo caso ci ha provato Cambiaso da fuori: palla altissima.

21:05

3' - Pericolo Juve in difesa

Thuram perde palla a centrocampo, David dal limite calcia subito: Gatti si oppone e la Juve riparte. Ritmi abbastanza alti.

21:01

1' - Lille-Juve, si parte

Minuto di silenzio per le vittime del terribile alluvione a Valencia. Poi inizia il match tra Lille e Juve. Primo pallone per i padroni di casa. Clima infuocato al Pierre Mauroy.

20:58

Suona l'inno della Champions, ci siamo!

Squadre in campo, suona l'inno della Champions. Stadio praticamente tutto esaurito.

20:43

Le parole di Kalulu nel pre partita

“Sarà una bella partita, una partita di Champions, vuol dire che sarà una partita tosta, difficile. L'abbiamo preparata bene. I francesi sono conosciuti per avere un pubblico un po' caldo, così tosto, ma sarà un bell'ambiente anche per noi giocatori che giochiamo in un bello stadio e in una bella atmosfera". Così il difensore della Juve a Sky Sport.

20:28

La carica di Thiago Motta alla vigilia

“Adattarsi all'avversario che ci troviamo di fronte, ma anche pensare a chi sta meglio, deve essere una ricchezza e mai un limite - ha spiegato l'allenatore in conferenza stampa - E lo dico ora: giocheremo per vincere. Siamo la Juve, giochiamo sempre per vincere”. Queste le parole di Thiago Motta alla vigilia del match contro i francesi.

20:15

Il momento del Lille in Champions

Con soltanto tre partite (2V, 1P) giocate in Champions League in questa stagione, il Lille è già a una sola vittoria dall’eguagliare la sua migliore prestazione in una singola edizione della competizione: tre successi nel 2021/22.

19:54

Lille, la formazione ufficiale

LILLE (4-2-3-1) - Chevalier; Mandi, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson; André, Bouaddi; Zhegrova, Gomes, Sahraoui; David. All. Genesio.

19:53

Juve, la formazione ufficiale

JUVE (4-2-3-1) - Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram; F. Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

19:37

Il momento della Juve in Champions

Dopo avere vinto le prime due gare di Champions League con Thiago Motta come allenatore (contro PSV e Lipsia), la Juve è stata battuta in casa dallo Stoccarda nell’ultimo turno.

19:30

Lille-Juve, si parte alle ore 21

Questo sarà il primo confronto in assoluto tra Lille e Juventus in tutte le competizioni. Fischio d'inizio fissato per le ore 21.

Lille - Stadio Pierre Mauroy