Clamoroso a Lisbona: poker dello Sporting al City. Vincono Liverpool e Celtic

Gyokeres trascina lo Sporting: Manchester City ko

Il solito Gyokeres ha trascinato con una tripletta la squadra di Amorim, alla sua ultima partita europea sulla panchina dei portoghesi prima del passaggio al Manchester United. Tre gol dello svedese più la rete all'inizio della ripresa di Araujo. Partita che inizialmente si era messa in discesa per la squadra di Guardiola grazie al gol di Foden dopo appena quattro minuti. Al 69' i Citizens hanno avuto la grande occasione di accorciare le distenza, ma Haaland su rigore ha colpito la traversa. Ma non è stato l'unico poker in questo martedì di Champions. Quattro gol del Psv della sfida contro il Girona, non senza polemiche. Vittoria larga anche per la Dinamo Zagabria: 4-1 in casa dello Slovan Bratislava, con i tifosi locali scatenati contro Taylor.

Xabi Alonso, ritorno amaro ad Anfield: 4-0 per il Liverpool

Amaro il ritorno ad Anfield di Xabi Alonso: 4-0 del Liverpool contro il suo Bayer Leverkusen. I tedeschi reggono bene nel primo tempo, ma nella ripresa si scatenano i Reds. La sblocca Luis Diaz, due minuti dopo Gakpo trova il raddoppio e nel finale il colombiano segna due gol e firma la tripletta personale. Finale favorevole anche per il Borussia Dortmund che all'85 con Malen trova il gol che decide la sfida contro lo Sturm Graz. Chiude il quadro la vittoria in rimonta del Celtic per 3-1 contro il Lipsia.